В Феодосии подожгли здание ГАИ: поджигатель погиб

В Феодосии (Крым) подожгли здание городской Госавтоинспекции. На пожаре погиб один человек - феодосиец, 1975 года рождения, который, по предварительной информации, совершил поджог.

Трое сотрудников ГАИ пострадали, в том числе - начальник Феодосийского ГАИ. Он в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управлении МЧС Украины в Крыму, пожар произошел накануне вечером. «Пожар возник на втором этаже в служебном помещении дежурной комнаты. Площадь пожара 16 квадратных метров. Пожаром повреждено: деревянная перегородка в помещении дежурного, пластиковая обшивка лестничной клетки, штукатурка потолка в помещении дежурного, закопчены стены и потолок в помещениях 2-го этажа», - говорится в сообщении МЧС.

Сотрудники ГАИ приняли меры по тушению пожара. «Три сотрудника пострадали, один из них (начальник Феодосийского ГАИ) в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение 6-й городской больницы Симферополя», - сообщили в крымском Главке МЧС.

Причина пожара – поджог. Убыток устанавливается.