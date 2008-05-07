Инаугурация Медведева: Путин дал понять, что остается

Прошла инаугурация Президента России. Два месяца ущемлений, предусмотренных Конституцией (не будем в столь радостный день говорить "позора") и вы, Дмитрий Анатольевич, красной дорожкой идете по Георгиевскому залу в Андреевский – один, без Путина. И честь комендант Кремля отдает лично вам, и приветствует вас хоть и немного народа (по сценарию, кортеж избранного президента ехал по пустынным улицам и площадям), но все же две с половиной тысячи приглашенных аплодируют лично вам.

В самом зале Рамзан Кадыров стоял в профиль, а Никита Михалков – в анфас. Две кремлевские жены – рядышком, ваша Светлана и Людмила Путина. Вид у последней заметно уставший. Такое чувство, что она хочет отбыть это последнее мероприятие и забыть обо всех этих протокольных обязанностях навсегда. А ваша-то - радостная. У нее много работы, приятных хлопот, и она в предвкушении исполнения. Но, Дмитрий Анатольевич, не будем отвлекаться. Мы вас поздравляем! Нет, мы все про вас знаем, говорят, что в принципе, вы такой же, как ваш предшественник. Но зато вы лучше своего вероятного соперника. Один авторитетный украинский социолог как-то сказал: «Хорошо, что преемник - Медведев, у него глаза – не пуговицы». Он имел ввиду, хорошо, что вы – не Иванов. Нам тоже приятно, что вы не Иванов. И с вами, несмотря ни на что, связываются какие-то надежды…

Раньше активно выступающие родственники Михаила Ходорковского перестали давать интервью и ругать власть – надеются на ваше милосердие? Другая Россия не стала проводить Марш несогласных. Надеется на оттепель? Вы сказали, что вроде в Украину собираетесь? А мы и не против. Вы ведь не будете с Маккейном, Клинтон или Обамой шептаться, какую вы там часть территории и когда нам "подарили". Не надо – дурной тон.

Вернемся к церемонии…Владимир Путин зашел через Святые сени, по белому коридору направляясь в Андреевский зал большого Кремлевского дворца. На столь короткой церемонии сложно «высмотреть» новый вектор, увидеть маяки новой политики, поэтому все, на что можно обратить внимание – выступление и детали. Путин выступил первым. «Вступление вновь избранного президента - ответственный этап обновления власти… Мы все вместе должны продолжить взятый курс развития страны…Слагая полномочия, хочу сказать: обязательство беречь Россию остается высшим гражданским долгом. Я ему следовал и буду следовать всю свою жизнь... Для нас важно беречь единство государства и единство духа. Мы уже формулируем для себя цели и задачи не на месяц, не на два вперед, а на двадцать, на тридцать лет вперед, ставя перед собой масштабные задачи. И они нам по плечу, при вашей активной поддержке». Ельцин, Царство ему Небесное, уходя, просто сказал: «Берегите Россию!» Путин же все время говорил: мы. Он дает понять, что остается.

Дмитрий Анатольевич зачитал текст присяги, поклялся соблюдать права и свободы человека и гражданина, Конституцию, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства.

Дальше президентский полк должен был сложить присягу новому президенту и пройти маршем. Командир полка доложил, что полк построен. Новый Президент стоит перед микрофоном. Путин – слева от президента. Как бы отдельно. Непорядок, а вот и неловкое мгновенье. Путин что-то шепнул Медведеву, и они оба отодвинулись от микрофона, оставив его в одиночестве. Справа – два президента, принимают парад президентского полка, слева – микрофон. Опытный оператор быстренько сменил картинку. Смена власти произошла?

Марина Лаптева