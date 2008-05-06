ДТП у моста Метро: двое людей погибли, среди раненых - гражданка Индии (фото)

Вчера в Киеве, на Набережном шоссе, водитель автомобиля "Volkswagen-LT35", двигаясь со стороны моста "Метро" в направлении моста им. Патона и выполняя маневр, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Daewoo-nexia", едущего в крайней левой полосе дороги, и столкнулся с ним. После столкновения неуправляемый автомобиль "Daewoo" продолжил движение и ударился в электроопору.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Daewoo" от полученных травм погибли на месте приключения, еще четверо пассажиров этого автомобиля с телесными повреждениями были доставлены в Киевскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Среди травмированных есть гражданка Индии.

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