Сегодня в Киеве установят первое табло, предупреждающее водителей о пробках

В Киеве на въезде в центр города - на проспекте Победы - сегодня будет установлено первое информационное табло, которое будет предупреждать водителей о заторах.

Об этом сообщает “Радио “Киев” со ссылкой на первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Дениса БАССА.

«На площади Победы, при въезде в центр города, будет специальный информационный щит, который будет предупреждать водителей о пробках в центре и предлагать им объездные пути”, - сообщил Д.БАСС.

По его словам, до конца года в столице планируют установить около сотни подобных табло для информирования водителей о проблемных зонах столицы и вариантах объезда.