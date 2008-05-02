На автотрассе Киев – Чоп перевернулась маршрутка: 1 человек погиб, 6 травмированы

В селе Глубочица Житомирского района на автодороге “Киев – Чоп” водитель маршрутного микроавтобуса “Мерседес” не справился с управлением и допустил его переворачивание.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и шесть человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в городскую больницу.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 148 ДТП, в которых погибли 20 человек и 190 - травмированы.