На автотрассе Киев – Чоп перевернулась маршрутка: 1 человек погиб, 6 травмированы
10:06, 02 мая 2008Разное
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Водитель не справился с управлением
В селе Глубочица Житомирского района на автодороге “Киев – Чоп” водитель маршрутного микроавтобуса “Мерседес” не справился с управлением и допустил его переворачивание.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и шесть человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в городскую больницу.
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 148 ДТП, в которых погибли 20 человек и 190 - травмированы.
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