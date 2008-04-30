В Киеве произошел пожар в девятиэтажом доме

29 апреля в Подольском районе Киева в 9-этажном жилом доме на втором этаже в квартире на кухне возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, МЧСники через пять минут прибыли на место по вызову. При тушении они нашли женщину 79 года рождения, которая получила отравление угарным газом. Спасатели передали потерпевшую бригаде скорой помощи. Как впоследствии выяснилось, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов в морозильной камере «Ардо» с последующим возгоранием.