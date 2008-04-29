Роман Абрамович намерен превзойти Елену Франчук

Роман Абрамович собрался построить самую дорогую частную резиденцию в Великобритании. Ожидается, что по окончании строительства, дом в восьмью спальнями в лондонском районе Найтсбридж будет стоить 150 миллионов фунтов стерлингов (около 300 миллионов долларов). В восьмиэтажном доме три этажа будут подземными. В доме разместится кинозал, бассейн, баня. Дизайном интерьера миллиардер собирается заниматься самостоятельно, и, скорее всего, дом будет в помпезном викторианском стиле, пишет The Telegraph.

На месте будущего строительства сейчас расположены два таунхауса постройки начала двадцатого века, которые были разделены на девять отдельных апартаментов в 1998 году. В конце 90-х Абрамович купил одну из квартир, где жил, приезжая в Лондон. Постепенно он скупил и остальные апартаменты, по мере того, как они выходили на рынок.

Право владения всей собственностью он купил за 1,8 миллиона фунтов стерлингов (около 3,5 миллионов долларов) в сентябре 2007 года и тогда же заявил о своих планах строительства в совете районов Кенсингтона и Челси (Kensington and Chelsea council).

Если планы будут одобрены, новостройка станет самой дорогой в стране. Сегодня мировым рекордом цены на недвижимость считается покупка в феврале 2008 года особняка в самом престижном районе британской столицы - Кенсингтоне дочерью Леонида Кучмы Еленой Франчук. За дом в викторианском стиле она заплатила 80 миллионов фунтов (159 миллионов долларов). Эта сделка побила предыдущий рекорд – покупку в 2004 году сталелитейным магнатом из Индии Лакшми Митталом дома в Кенсингтоне за 67 миллионов фунтов стерлингов.

Роман Абрамович занимает вторую строку в списке самых богатых британцев, составленном The Sunday Times. Его состояние оценивается в 11,7 миллиарда фунтов стерлингов.

Недвижимость.ру