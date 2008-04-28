Британцы признали японский виски лучшим в мире

Одно из самых авторитетных в мире изданий о виски, британский журнал Whisky Magazine, назвал японский односолодовый виски марки "Йоичи" лучшим в мире, пишет в воскресенье газета The Sunday Times. Награда за лучший смешанный виски также досталась японцам – первое место в этой категории занял виски марки "Сантори Хибики".

Жюри в составе 16 экспертов по виски выбрало "Йоичи" из более чем 200 представленных на конкурс сортов за "прекрасное сочетание дымного и смородинового вкуса, взрывной аромат и долгое и приятное послевкусие". По их мнению, японцам удалось обойти шотландцев – признанных лидеров в производстве виски – из-за того, что в Японии более изменчивый климат, который способствует лучшему созреванию напитка.

Кроме того, они отметили используемые японцами традиционные технологии варения виски, такие как перегонные кубы на угле, уже давно вышедшие из употребления при производстве виски в Шотландии.

По словам председателя жюри Дейва БРУМА, виски японских марок начал набирать популярность после того, как доходы от продажи напитка на внутреннем рынке стали падать в середине 90-х годов. Тогда японские производители сконцентрировались на изготовлении односолодового экспортного виски, который оказался очень высокого качества.

По сведениям газеты, компания "Никка", производящая виски марки "Йоичи", стоимость одной бутылки которого достигает 150 фунтов стерлингов, в 2007 году экспортировала в Великобританию около тысячи ящиков напитка, в том числе две тысячи бутылок "Йоичи". Компания "Сантори", производящая "Сантори Хибики" и являющаяся лидером японского рынка по производству алкоголя, в свою очередь, за прошлый год экспортировала в Европу 7200 бутылок "Сантори Хибики".

Односолодовый виски считается классическим и пользуется большим авторитетом у любителей этого напитка по всему миру, передает Лента.ру. Наиболее известны в мире виски шотландских и американских марок.