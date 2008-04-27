На Пасху Президент побывал в родном селе

На Пасхальные праздники Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с семьей посетил Сумскую область.

Как сообщает пресс-служба Президента, в с. Хоружевка глава государства посетил церковь Св. Апостола Андрея Первозванного. Президент также поздравил с Пасхой воспитанников местного детского дома - он передал детям подарки и посмотрел подготовленный ими праздничный концерт.

В Хоружевке президентская семья посетила могилы родителей В.ЮЩЕНКО. Президент, кроме того, побывал в своей школе, где вручил подарки ученикам, и зашел в родительский дом.

Глава государства также передал ключи от машины скорой помощи представителям Недригайловской центральной районной больницы. В Недригайлове на Сумщине Президент принял участие в молебне в честь освящения креста и закладывании краеугольного камня под строительство Свято-Николаевского храма.

Кроме того, в с. Пустовойтовка Роменского району Сумщины В.ЮЩЕНКО посетил Свято-Троицку церковь. Он также возложил цветы к памятнику последнему кошевому атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому, который родился в этом селе.

По сообщению телеканала "Интер", премьер-министр Юлия Тимошенко сегодня также покинула Киев, чтобы посетить родных в Днепропетровске.