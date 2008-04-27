Папа Римский поздравил православных и предложил обратиться к Мадонне

Папа Римский Бенедикт ХVI поздравил сегодня православный мир, отмечающий Пасху по Юлианскому календарю, со светлым праздником Воскресения Христова.

Как сообщает NEWSru, выступая с традиционной воскресной проповедью "Царица Небесная" из окна своего рабочего кабинета, выходящего на заполненную паломниками ватиканскую площадь Святого Петра, понтифик пожелал братьям-христианам Востока мира и процветания их народов. Он попросил Господа ниспослать на них свое благословение и обратился к Богоматри с пожеланием скорейшего духовного единения всех чад христианской Церкви.

"Приглашаю всех присоединиться к моему обращению к Мадонне, чтобы дорога диалога и сотрудничества как можно скорее сблизила всех последователей учения Христова во благо надеждам человечества", - сказал глава Римско-католической церкви.