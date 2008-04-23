Группа анархистов забросала три автосалона ”коктейлями Молотова”

В столице Греции группа анархистов совершила нападение на три автосалона. Нападавшие забросали здания бутылками с зажигательной смесью, передает Associated Press.

При этом, как отметили представители полиции, два из трех нападений были совершены одновременно. В результате атак никто не пострадал. Задержать нападавших не удалось. Сейчас оценивается причиненный ущерб.

Анархисты в Греции периодически совершают нападения на банки и офисы иностранных компаний, поджигают автомобили.