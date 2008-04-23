Группа анархистов забросала три автосалона ”коктейлями Молотова”
22:07, 23 апреля 2008Разное
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В Греции это происходит периодически
В столице Греции группа анархистов совершила нападение на три автосалона. Нападавшие забросали здания бутылками с зажигательной смесью, передает Associated Press.
При этом, как отметили представители полиции, два из трех нападений были совершены одновременно. В результате атак никто не пострадал. Задержать нападавших не удалось. Сейчас оценивается причиненный ущерб.
Анархисты в Греции периодически совершают нападения на банки и офисы иностранных компаний, поджигают автомобили.
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