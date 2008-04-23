В Украину приехала Мисс Мира - 2007 (фото)

Первая красавица мира Чжан Цзилинь приехала в Киев по приглашению основательницы Фонда «АнтиСПИД» Елены Франчук.

"Единственной вакциной от СПИДа на сегодня остается информация. А самым главным носителем информации являются известные люди", - так мотивировала свой шаг Елена Франчук.

В рамках социального проекта по борьбе со СПИДом, осуществляемого оргкомитетом конкурса «Мисс Мира», гостья встретилась со студентами Киевского института международных отношений Национального университета им. Т.Шевченко.

Справка. Чжан Цзилинь победила на 57-м конкурсе «Мисс Мира», финал которого состоялся в городе Санья (Китай). Среди членов жюри этого конкурса впервые была представительница Украины – Елена Франчук.