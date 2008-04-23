В Украину приехала Мисс Мира - 2007 (фото)

17:24, 23 апреля 2008
Разное
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Красавицу пригласила Елена Франчук

Первая красавица мира Чжан Цзилинь приехала в Киев по приглашению основательницы Фонда «АнтиСПИД» Елены Франчук.

"Единственной вакциной от СПИДа на сегодня остается информация. А самым главным носителем информации являются известные люди", - так  мотивировала свой шаг Елена Франчук.

Чжан Цзилинь

В рамках социального проекта по борьбе со СПИДом, осуществляемого оргкомитетом конкурса «Мисс Мира», гостья встретилась со студентами Киевского института международных отношений Национального университета им. Т.Шевченко.

Чжан Цзилинь

Справка. Чжан Цзилинь победила на 57-м конкурсе «Мисс Мира», финал которого состоялся в городе Санья (Китай). Среди членов жюри этого конкурса впервые была представительница Украины – Елена Франчук.

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