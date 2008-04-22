Полиция задержала пьяного велосипедиста, обгонявшего автомобили
21:59, 22 апреля 2008Разное
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...с марафонской скоростью
Пьяный велосипедист задержан на шоссе у горной цепи Хаген на западе ФРГ за значительное превышение скорости, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс .
Нарушитель, установить факт опьянения которого полицейским не составило труда даже без специальных приборов, развил на участке горной дороги с максимально разрешенной скоростью 30 километров в час темп, вполне подобающий профессиональному гонщику - 42 километра в час.
Полиция отмечает, что прежде, чем его задержали, велосипедист-лихач успел обогнать три автомобиля.
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