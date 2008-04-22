Эксперты работают на месте взрыва в Киеве (фоторепортаж)

Столичная милиция возбудила уголовное дело по факту взрыва в киевском парке Шевченко, который произошел вчера вечером.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, взрыв произошел около 19.10. Его мощность составляла до 100 г в тротиловом эквиваленте.

При этом в ДСО отметили, что взрыв произошел от поджигания. В результате взрыва были легко ранены в руку и ногу щепками от деревянной скамьи две девушки, проходившие неподалеку.

Кроме того, взрывной волной были повреждены 6 окон в трех квартирах на нижних этажах одного из домов по улице Терещенковской.

Фото УНИАН