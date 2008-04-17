В Полтавской области нет ни одной улицы Мазепы или Петлюры

На сегодняшний день в Полтавской области насчитывается 256 улиц Владимира Ленина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила представитель пресс-центра Управления по делам прессы и информации облгосадминистрации Наталия ОЧКАНЬ.

По ее словам, такие данные были обнародованы на заседании круглого стола в облгосадминистрации "Топонимика: средство формирования духовной культуры или следствие политической конъюнктуры".

«Топонимы – это названия населенных пунктов, улиц площадей, парков и т.д. Естественно, когда граждане государства проживают в среде, отражающей их национальную историю и культуру. В настоящее время же много выдающихся имен нашего края не отражены в топонимике, зато в названиях улиц и памятников "прославлены" деятели тоталитарного режима, причастные к организации в Украине разных актов неуважения к украинству”, - сказала Н.ОЧКАНЬ.

По ее словам, “в Полтавской области не увидишь улиц Мазепы, Михновского, Петлюры, Липинского, Стешенко, Мартоса и т.д. Однако пока в области насчитывают 256 улиц Ленина, 58 - Кирова, 56 - Щорса, 53 - Чапаева, 52 - Калинина, 46 - Фрунзе и т.д», - заявила Н.ОЧКАНЬ.