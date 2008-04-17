Икона Иисуса Христа в американском суде признана нарушением конституции

Федеральный судья штата Луизиана признал наличие иконы с изображением Иисуса Христа в холле здания суда неконституционным, передают ABC News.

Соответствующий иск против городского суда города Слайделл был подан Союзом борьбы за гражданские свободы Луизианы. Слушания по делу начались еще в сентябре прошлого года. Тогда судья Иван Лемелл заявил, что разрешит оставить икону в холле суда в том случае, если рядом с ней повесят изображения других известных исторических "законодателей". В качестве примеров он назвал Моисея, Карла Великого и Наполеона Бонапарта. В таком окружении наблюдатель не расценит наличие иконы как религиозный символ, уточнил судья.

Однако теперь судья Лемелл окончательно решил, что икона нарушает конституционные права истцов. Во-первых, его указания не были выполнены и на стене в холле не появилось изображений других исторических деятелей. А во-вторых, Иисус на иконе держит в руках Новый Завет, а под иконой расположена надпись "Чтобы познать мир, исполняй эти законы".

В качестве дополнительной иллюстрации того, насколько важен контекст в определении конституционности или неконституционности религиозных изображений, судья Лемелл привел пример из судебной практики.

Он рассказал, что Верховный Суд США признал изображение десяти заповедей на капитолии штата Техас не противоречащим конституции, так как вокруг расположены монументы, посвященные другим историческим событиям. В то же время, Верховный Суд признал неконституционным иллюстрацию десяти заповедей в Кентукки, так как они выдают "намерение возбудить и поддержать" религиозные чувства.

Лента.ру