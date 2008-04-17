Умер автор концепции «эффекта бабочки»

Известный американский математик и метеоролог Эдвард Лоренц скончался в США. Он умер в среду в своем доме в Кембридже (штат Массачусетс) в возрасте 90 лет.

Профессор Массачусетского технологического института, Лоренц был одним из авторов теории хаоса. Этот раздел математики, разработка которого началась в 1960-х годах, изучает кажущееся случайным или очень сложное поведение детерминированных динамических систем - систем, состояние которых меняется во времени в соответствии с фиксированными математическими правилами. Он также разработал научную концепцию "эффекта бабочки", согласно которой незначительные воздействия могут становиться причиной серьезных изменений.

ИТАР-ТАСС