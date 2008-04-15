Ангела Меркель произвела фурор своим глубоким декольте (фото)

Элегантный вечерний наряд, в котором федеральный канцлер Германии Ангела Меркель появилась на церемонии открытия Национального оперного театра в норвежском Осло 12 апреля, произвел настоящий фурор и удостоился пристального внимания мировых СМИ.

Подчеркнуто женственным" назвала немецкая газета Tagesspiegel вечернее платье черно-синей расцветки с глубоким декольте, которое глава немецкого правительства продемонстрировала публике в столице Норвегии

О степени эффекта свидетельствует и тот факт, что в понедельник, 14 апреля, на вопросы журналистов, касающиеся гардероба фрау канцлер, пришлось отвечать пресс-секретарю правительства Германии Томасу Штегу: "Госпожа Меркель не ожидала, что ее вечерний наряд произведет подобный фурор", сообщил он.

Германский канцлер была несколько удивлена, однако не огорчена подобным резонансом в прессе.