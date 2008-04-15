Ющенко обсудил с Ульянченко вопросы земли, хлеба, дорог и здоровья

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и председатель Киевской областной государственной администрации Киевской области Вера УЛЬЯНЧЕНКО обсудили введение прозрачных механизмов регулирования земельных вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Также председатель облгосадминистрации доложила Президенту Украины о социально-экономическом развитии Киевской области и результатах развития основных отраслей народного хозяйства за 2007 год и первый квартал 2008 года, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент обратил внимание В.УЛЬЯНЧЕНКО на ряд актуальных вопросов, которые нуждаются в особом внимании со стороны руководства области. Речь идет, в частности, о необходимости принять дополнительные меры для наращивания объемов проведения капитального ремонта коммунальных дорог и благоустройства населенных пунктов.

Также на встрече глава государства отметил важность ускорения работы по строительству большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева. Он поручил областной госадминистрации разработать и внести на рассмотрение правительства предложения о внесении изменений в законодательные акты по изъятия (выкупа) земельных участков для общественных нужд.

Президент особо отметил: он также ожидает от руководства области реализации эффективных шагов с целью стабилизации ценовой ситуации в регионе и развития конкурентной среды на рынке хлебобулочных изделий. Речь идет, в частности, о строительстве новых мини-пекарен в проблемных районах Киевской области и обеспечении эффективного функционирования и развития сети заведений торговли по продаже хлебобулочной продукции.

Отдельное внимание на встрече было уделено ситуации в сфере здравоохранения в области. Как сообщила В.УЛЬЯНЧЕНКО, уже разработана программа по учреждению экспериментального проекта оптимизации и развития системы здравоохранения Киевской области. В этом контексте В.ЮЩЕНКО подчеркнул необходимость завершения реконструкции и введения в действие в 2008 году радиологического корпуса областного онкодиспансера.

Особое внимание Президент обратил на проблемы, которые касаются 30-километровой Чернобыльской зоны. Он, в частности, ожидает от ОГА совместно с МЧС и другими центральными органами исполнительной власти выработки предложений по использованию зоны отчуждения - например, для выращивания технических культур, которые уменьшают уровень радиации.

Президент и председатель облгосадминистрации также обсудили отдельные вопросы, связанные с реализацией в Киевской области программы «доступное жилье».