В Киев съедутся байкеры со всей Украины, а также России, Молдавии, Польши

19 апреля состоится ежегодный международный слет байкеров «ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 2008» . Слет проводится Киевским Мото Фан Клубом «Crazy Hohols». В «Открытие сезона 2008» примут участие байкеры со всей Украины, из России, Молдавии, Польши. Ожидается более 600 мотоциклов и 1500 человек гостей. Встреча байкеров состоится 19 апреля в 12.00 на Набережном шоссе, причал № 6 возле ресторана «Руккола». Аккредитация проводится до 18 апреля. Телефон: 205-25-25, pr@info.ua.pr@crazy-hohols.com