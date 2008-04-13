Впервые в истории министром обороны назначена беременная женщина

Министром обороны Испании впервые в истории страны стала женщина - 37-летний юрист Карме Чакон, сообщил в субботу глава вновь сформированного кабинета, социалист Хосе Луис Родригес Сапатеро.

"Назначение Чакон, которая в прошлом кабинете была министром жилья, на пост военного министра стало для многих неожиданностью. Тем более, что она находится на седьмом месяце беременности", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на близкую к правительству газета Pais, так же отметив, что в новом правительстве впервые стало больше женщин, чем мужчин.

В новом составе сохранили свои портфели первый зампредседателя правительства Мария Тереса Фернандес де ла Вега и второй зампредседателя - министр экономики и финансов Педро Солбес.

На посту министра иностранных дел и международного сотрудничества остается Мигель Анхель Моратинос, министром юстиции по-прежнему будет Мариано Фернандес Бермехо, а министром внутренних дел - Альфредо Перес Рубалькаба.

Руководителем нового Министерства науки и технологических разработок назначена профессор баскского университета Кристина Гармендия. Эта структура возьмет на себя часть функций, которые ранее выполняли Министерства образования и индустрии. Впервые создано в Испании и Министерство равноправия женщин, руководить которым будет Бибиана Аидо.

Во главе Министерства образования так же осталась Мерседес Кабрера. Ее ведомство теперь займется и социальными вопросами, в том числе семьи и детства, которые ранее входили в компетенцию Министерства труда. Пост главы Министерства развития инфраструктуры по-прежнему остается в руках Магдалены Альварес.

Руководить преобразованным Министерством труда и иммиграции будет Селестино Корбачо, работавший до этого в региональной администрации Каталонии, а министром индустрии, туризма и торговли стал экономист Мигель Себастьян - доверенное лицо Родригеса Сапатеро, его советник по экономическим вопросам.

Пост министра здравоохранения и потребления оставил за собой Бернат Сорья, а культуры - Сесар Антонио Молина.

Министром сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия остается Элена Эспиноса, в ведение которой попадают и вопросы охраны окружающей среды. Отныне ведомству поручается борьба с климатическими изменениями.

Министром государственной администрации по-прежнему будет Элена Сальгадо, а на пост министра жилья назначена 39-летний юрист Беатрис Корредор.

Как объявил Родригес Сапатеро, в задачу нового кабинета входит "преодоление переживаемого Испанией экономического кризиса, забота о социальных нуждах населения и борьба с баскской террористической группировкой ЭТА".

ИСРП победила на парламентских выборах 9 марта 2008 года, после чего король поручил ее лидеру сформировать новое правительство.