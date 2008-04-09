В Харькове из карусели выпала 18-летняя студентка

В Харькове из карусели в Центральном парке отдыха им. Горького выпала 18-летняя студентка.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Степан ФЕДАК, девушка 8 апреля в 22.18 была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По его словам, сегодня состояние девушки «крайне тяжелое», и врачи борются за ее жизнь.