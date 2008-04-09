Черновецкий: взяточничество при Луценко возросло в десятки раз

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ направит письмо Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой вернуть эвакуаторы на улицы Киева.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Эвакуаторы – это не личная прихоть мэра Киева, а лишь один из путей разгрузки улиц столицы от заторов. Нахальство недобросовестных водителей должно быть наказанным. И неосмотрительное решение о запрещении эвакуаторов уже показало, насколько городские дороги оказались перегруженными бесконтрольно оставленными на обочинах машинами», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр Киева подчеркнул, что в сложившейся ситуации непосредственно виновен министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, который, “гоняясь за дешевой популярностью у нарушителей, пренебрег интересами десятков тысяч автомобилистов”.

«Структура ГАИ от ЛУЦЕНКО – это система взяточничества и правонарушений. Решение Президента Украины об увольнении начальника ГАИ было правильным, поскольку взяточничество в органах при ЛУЦЕНКО возросло в десятки раз. Это позор для страны, когда тысячи взяточников в погонах компрометируют правоохранительные органы в глазах собственных граждан и иностранцев, которые начинают со страхом относиться к инвестированию в Украину», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины 11 марта отменило приказ от 18 декабря 2007 года № 83/167 «О порядке применения мер влияния к водителям, нарушившим Правила дорожного движения и установленные в г. Киеве Правила благоустройства территории, парковки транспортных средств, тишины в общественных местах, торговли на рынках в г. Киеве”.

Директор КП “Киевтранспарксервис” Елена ПОЛИЩУК заявляла, что решение о запрещении эвакуации автомобилей будет обжаловано.