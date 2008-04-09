Польские епископы предложили перенести сердце Иоанна Павла II в Краков

Польские епископы выступили с предложением перенести сердце скончавшегося в 2005 году Папы Римского Иоанна Павла II в кафедральный собор Кракова, где он служил архиепископом до своего избрания на престол Святого Петра, пишет британская The Times.

Бывший секретарь Конференции польских епископов Тадеуш Пиероник (Tadeusz Pieronek) высказал идею, что сердце Иоанна Павла II может быть взято сразу после завершения процедуры беатификации - причисления к лику блаженных.

Со своей стороны пресс-секретарь краковской епархии отец Роберт Несек (Robert Necek) подтвердил, что многие поляки хотели бы, чтобы после беатификации часть мощей Иоанна Павла II была перенесена в Краков.

При этом Несек отметил, что реликвией не обязательно должно быть сердце, но любой другой фрагмент тела Иоанна Павла II. Как отмечает The Times, обычай хоронить сердце отдельно от тела существует давно.

В частности, в Варшаве хранится сердце польского композитора Фредерика Шопена, который умер во Франции и похоронен в Париже. Тело другого известного поляка маршала Йозефа Пилсудского покоится в Кракове, в то время как его сердце было захоронено в могиле его матери в Вильнюсе.

Отмечается, что решение о том, перевозить ли сердце Иоанна Павла II в Краков, может принять только нынешний Папа Римский - Бенедикт XVI. После смерти Иоанна Павла II, понтифик был похоронен в подземной крипте (Священные гроты) под собором Святого Петра.

В настоящее время папский престол планирует перенести могилу внутрь собора, где после беатификации мощи Иоанна Павла II будут выставлены в реликварии, часть которого будет прозрачной, так чтобы посетители могли видеть лицо Папы. Напомним, что беатификация является предварительным этапом при канонизации - причислению умершего к лику святых.

Лента.ру