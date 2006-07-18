Может ли Янукович мыслить как государственный деятель?

Неужели в Верховной Раде нет ни одного человека, способного мыслить по-государственному, в интересах Украины? Смотрю этот многомесячный спектакль и просто ужасаюсь. Я понимаю, что мораль и политика – вещи не очень совместимые, поэтому этот аспект пропускаю. Но почему наши политики так плохо относятся к территории, на которой живут, понять не могу.

Неужели не очевидно, что в интересах государства, а следовательно - и самих депутатов, должен быть поиск оптимальной, неконфликтной фигуры на должность премьер-министра? И разве не очевидно Морозу, Ахметову и другим немаргинальным представителям “антикризисной” коалиции, что Янукович, при всем уважении к этому лицу, не может быть такой фигурой? Зачем насиловать большую часть территории даже разговорами о его назначении? Так же, как, кстати, было бы и с назначением Юлии Тимошенко.

Ну предложите кого угодно – хоть Клюева, хоть Азарова, хоть черта (как высказался Мороз), чтобы только он не вызывал отторжения в украинском обществе. Но не Януковича, не Кушнарева и не Кивалова. Так случилось, что эти фигуры скомпрометировали себя в глазах украинцев (справедливо или несправедливо – другой вопрос), и нельзя столь дорогой ценой доказывать, что украинцы были неправы. Это очень опасная игра...

Если бы Янукович хоть немножко научился мыслить как государственный деятель, он бы ни за что не пошел на такое назначение. Но, похоже, ощущение возможного реванша ослепляет и не дает возможности на трезвую голову взвесить все его плюсы и минусы.

Насилием над большой массой людей никогда не добьешься успеха. Купить можно депутатов, особенно если они коммунисты или Мороз, но хорошего отношения к себе большей части Украины не купишь.

А все эти “социологические исследования”, которые градом посыпались на голову общества – мол, украинцы хотят видеть Януковича премьером, - ничего ему не дадут. Когда люди наблюдают шулерство в политике, видят, как им изменяют вчерашние кумиры, то наивно было бы думать, что они поверят социологическим трюкам.

Леонид Прилуцкий, г. Черкассы