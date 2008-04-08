На Буковине от ожогов умерла пятилетняя девочка
12:31, 08 апреля 2008Разное
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Уже третья детская смерть по недосмотру
На Буковине от ожогов умерла пятилетняя девочка из села Паркулина Путильского района.
Как передает корреспондент УНИАН, девочка получила ожоги кипятком 2-3 степени 40% поверхности тела по недосмотру родителей. Она умерла во время предоставления медицинской помощи в центральной районной больнице.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Черновицкой области, это уже третья детская смерть на Буковине по недосмотру родителей в течение последнего месяца.
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