Буш заметил несколько российских флагов у протестующих
16:17, 01 апреля 2008Разное
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или При чем тут Россия?..
|Джордж Буш
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО пресс-конференции по окончании двусторонних переговоров.
По словам Дж.БУША, наличие нескольких российских флагов сегодня в Киеве не может иметь большого значения.
По словам Президента США, Россия не имеет права вето на решение относительно присоединения Украины и Грузии к ПДЧ.
В свою очередь, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вновь отметил, что присоединение Украины к ПДЧ не является политикой против кого-то.
«Мы заботимся о наших национальных интересах», - сказал В.ЮЩЕНКО.
По его словам, он не хотел бы, чтобы дискуссии, которые продолжаются по этому вопросу, формировали какую-то новую “завесу”.
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