Буш заметил несколько российских флагов у протестующих

Президент США Джордж БУШ заявляет, что Россия не имеет права выступать против присоединения Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО пресс-конференции по окончании двусторонних переговоров.

По словам Дж.БУША, наличие нескольких российских флагов сегодня в Киеве не может иметь большого значения.

По словам Президента США, Россия не имеет права вето на решение относительно присоединения Украины и Грузии к ПДЧ.

В свою очередь, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вновь отметил, что присоединение Украины к ПДЧ не является политикой против кого-то.

«Мы заботимся о наших национальных интересах», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, он не хотел бы, чтобы дискуссии, которые продолжаются по этому вопросу, формировали какую-то новую “завесу”.