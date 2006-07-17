Если социалисты слабое звено, то почему бы не использовать его себе на пользу?

Ситуация, сложившаяся в парламенте, для Президента действительно сложная. Группа “239” вернулась из исторического небытия (помните начало 90-х, когда в Верховной Раде возник прокоммунистический прообраз нынешнего большинства, который тогдашние демократы прозвали группой “239”?).

Слабым звеном оказались социалисты, благодаря которым возникла серьезная угроза реванша Виктора Януковича.

Однако, по моему мнению, все не так страшно, как представляют себе на Банковой.

Поскольку социалисты – слабое звено, разве его нельзя использовать себе на пользу? Всего-навсего необходимо подкупить 14 – 15 депутатов, чтобы они заболели, опоздали или просто отказались голосовать за кандидатуру Януковича на должность премьер-министра. Для избирателя объяснения найти будет несложно: одно дело отдать голос за Мороза-спикера, совсем другое – за Януковича-премьера. Такой поступок еще сделает из них героев.

Если выбросить по 2 – 3 миллиона на лицо, разве это цена вопроса? Там взяли, здесь взяли, а проголосовали “по совести”.

Если финансисты “Нашей Украины” не могут “порешать” такие простые вопросы, то грош им цена. Пусть идут на курсы повышения квалификации к Клюеву.

Сергей Береза, г. Винница