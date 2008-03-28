Спасатели нашли тело еще одного моряка Нафтогаза-67
Условия в районе катастрофы остаются сложными
|Владимир Шандра
Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА.
Министр сказал, что, по его информации, условия в районе катастрофы остаются сложными, в частности, спасательную операцию значительно осложняет сильное течение. Вместе с тем, по словам В.ШАНДРЫ, китайские спасатели продолжают работать, и на это время им уже удалось обследовать 4 каюты судна.
Как сообщал УНИАН, 22 марта в Южно-Китайском море (Гонконгский пролив) произошло столкновение транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (владелец “Черноморнефтегаз”, Украина) и балкера “Яохай” (КНР).
На “Нафтогазе-67” находилось 25 человек: 24 украинца и один гражданин Китая. Семеро членов экипажа – один гражданин Китая и шестеро украинцев – во время столкновения находились на верхней палубе, и их подобрали живыми спасатели в открытом море.
25 марта водолазы нашли и подняли на берег тела двух моряков.
Сегодня, 28 марта, ряд СМИ сообщил, что власти Гонконга не исключают возможности прекращения работ на затонувшем украинском судне «Нафтогаз-67» из-за риска для жизни водолазов.
Кроме того, по данным СМИ, представитель Гуанчжоуской службы морского спасения сообщил, что наибольший в Азии плавучий кран "Хуа тянь лун" не сможет прибыть на этой неделе в акваторию Гонконга для поднятия затонувшего судна. Прибытия мощного крана грузоподъемностью 4 тысячи тонн ожидали сегодня, однако возникли "непредвиденные осложнения", и он задержится на несколько дней.
В то же время первый заместитель министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО отметил, что водолазы не прекращают поисково-спасательные работы и погружения.