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В Харькове пройдёт съезд политической партии «Доверяй Делам»

14:00, 02 июня 2019
Разное
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Представителей СМИ приглашаются 2 июня 2019 г. по адресу: г. Харьков, КП Харьковский Дворец спорта, проспект Петра Григоренко, 2.

Начало съезда в 14:00. Регистрация СМИ с 13:15.

Контактная информация: Екатерина +38 067 355 17 26  

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