В Харькове пройдёт съезд политической партии «Доверяй Делам»

В воскресенье, 2 июня, в 14:00 состоится съезд политической партии «Доверяй делам» при участии мэров городов и народных депутатов Украины. Представителей СМИ приглашаются 2 июня 2019 г. по адресу: г. Харьков, КП Харьковский Дворец спорта, проспект Петра Григоренко, 2. Начало съезда в 14:00. Регистрация СМИ с 13:15. Контактная информация: Екатерина +38 067 355 17 26

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