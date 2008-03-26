Под Киевом столкнулись сразу 30 автомобилей (фоторепортаж)

Многомашинные аварии на автотрассах, оказывается, бывают не только за границей. Вечером 25-го марта в результате сильного снегопада в Киевской области произошла масштабная авария, сообщает телеканал "СТБ".

Так, из-за снега и скользкой дороги на Житомирской трассе столкнулись сразу 30 автомобилей.

Свалка из легковушек, автобусов и грузовиков растянулась на пять километров. Человеческих жертв, к счастью, нет, но некоторые водители получили незначительные телесные повреждения.

В результате аварии движение в направлении Житомира было парализовано на несколько часов,

Украинская правда/Жизнь