Под Киевом столкнулись сразу 30 автомобилей (фоторепортаж)
15:39, 26 марта 2008Разное
3406 0
Свалка растянулась на пять километров
Многомашинные аварии на автотрассах, оказывается, бывают не только за границей. Вечером 25-го марта в результате сильного снегопада в Киевской области произошла масштабная авария, сообщает телеканал "СТБ".
Так, из-за снега и скользкой дороги на Житомирской трассе столкнулись сразу 30 автомобилей.
Свалка из легковушек, автобусов и грузовиков растянулась на пять километров. Человеческих жертв, к счастью, нет, но некоторые водители получили незначительные телесные повреждения.
В результате аварии движение в направлении Житомира было парализовано на несколько часов,
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter