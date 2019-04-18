23 апреля по инициативе общественной организации «Социальная справедливость» совместно с «Национальной ассоциацией адвокатов Украины» состоится круглый стол на тему: «Противодействие булингу: первые приговоры и дальнейшее формирование практики», в котором примут участие представители министерства юстиции Украины, столичной власти, адвокаты, судьи, учителя, представители профильных общественных организаций, родители детей, пострадавших от булинга.

Во время круглого стола планируется обсуждение следующих актуальных для украинского общества вопросов:

основные аспекты нового Закона о противодействии булингу;

первые приговоры: как формируется практика наказания и предотвращения булинга;

роль КМР/КГГА в противодействии булингу;

первые впечатления от работы закона – позиции участников образовательного процесса;

дальнейшее формирование практики – чего ожидать и что делать в будущем;

Круглый стол состоится 23 апреля в 15:00 по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 36, 1 этаж, зал заседаний.

Предварительно просим аккредитоваться по телефону + 38 063 788 83 96