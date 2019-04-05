Акция «КОГДА, ПЕТР? КОГДА КОРРУПЦИОНЕРЫ ОКАЖУТСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ?»

Вторник, 9 апреля, 17:00 – состоится акция «КОГДА, ПЕТР?»

Во вторник, 9 апреля в 17:00, «Национальный Корпус» придет ко всем правоохранительным структурам и Администрации президента, чтобы снова спросить, когда #СвинарчуковПорошенко посадят за решетку.

Первый тур президентских выборов продемонстрировал, что рейтинг действующего президента скатился вниз, по сравнению с 2014 годом. Он не захотел уничтожать коррупцию, а решил возглавить ее, позволяя своим бизнес-партнерам и друзьям грабить страну. И что самое циничное – разворовывать военный бюджет государства во время войны, прикрываясь патриотическими лозунгами.

Поэтому во вторник, 9 апреля, мы в очередной раз придем спросить пока еще действующую власть, когда посадят мародеров военного бюджета страны!

Приглашаем всех неравнодушных украинцев, представителей СМИ присоединиться к нашей акции, которая будет проходить без партийных флагов.

Наши требования остаются неизменными:

1. Взять под стражу и арестовать счета и имущество бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы -- Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу, руководство ГК «Укроборонпром», а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (по меньшей мере, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины).

2. Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества.

3. Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом.

4. Генеральному прокурору еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

Мы передадим обращение с нашими требованиями ГПУ, МВД, СБУ и АП, а после всего на ул. Банковой под вкусный попкорн покажем фильмы о Свинарчуках.

Сбор в 17:00 возле метро «Арсенальная».

По всем вопросам обращайтесь по телефону пресс-службы Нацкорпуса: 093 723 59 26 (Роман).

Присоединяйтесь к нам в Facebook: https://www.facebook.com/events/841456549533001

#СвинарчукамПорошенко место за решеткой!