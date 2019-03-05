Пресс-анонс мероприятия прочь Свинарчуков Порошенко

Суббота, 9 марта, Майдан Незалежности, 12:00 – День гнева от Национального Корпуса. Порошенко не сможет нас игнорировать – будем давить до полного выполнения требований!

Действующая власть ошибается, если считает, что увольнения Гладковского с должности – достаточно, чтобы утолить общество и забыть про эту историю. Мы не станем довольствоваться этой “подачкой”, на этот раз для «свинарчуков порошенко» и их шефа все серьезно – к делу приступил «Национальный Корпус» в полный рост.

Требования Национального Корпуса:

1. Взять под стражу и арестовать счета и имущество Первого заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского и участников схемы, за совершенные ими преступления, по меньшей мере, ст. 191, 364, 368, 36.

2. Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества;

3. Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета в части, которая касается информации с ограниченным доступом;

4. Генеральному прокурору еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

Приглашаем СМИ принять участие в освещении нашего мероприятия.

Контактный номер: 0937235926 (Роман).

Хочешь видеть Свинарчуков за решеткой? Выходи в субботу на Майдан!