ТМ «Шаланда» готовит сюрприз ко Дню влюбленных

13 и 14 февраля ко Дню святого Валентина ТМ «Шаланда» подготовит яркий сюрприз для влюбленных киевлян. Жителей столицы торговая марка порадует концертом романтической музыки, который состоится в гипермаркете «Караван». Специально для всех влюбленных выступит звезда шоу «Україна має талант», скрипач Виктор Андрейченко.

Завораживающие звуки скрипки создадут романтическую атмосферу и неповторимое настроение. А настоящая икра, преподнесенная к романтическому ужину, подчеркнет ваши настоящие чувства. Только в эти 2 дня праздничные цены для влюбленных на всю линейку настоящей красной икры «Шаланда»!

Время и место проведения:

13 февраля 2015, с 16:00 до 20:00

14 февраля 2015, с 14:00 до 18:00

г. Киев, ул. Луговая, 12, гипермаркет «Караван», икорный отдел

Шаланда – настоящая икра!

Для производства настоящей икры «Шаланда» используется сырье первого сорта (это наивысший сорт для икры), которое украинские специалисты лично отбирают на Дальнем Востоке. Икра производится согласно требованиям ГОСТа – солится в течение 4 часов с момента вылова рыбы.

http://ikra-market.com.ua/ru/katalog-produkczii.html

Контакты

PR-менеджер ТМ «Шаланда»

Елена Ушакова (067) 218-75-16

Ushakova.e@ikra.com.ua