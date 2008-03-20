На Буковине горела школа

В селе Старая Жадова Сторожинецкого района Черновицкой области на чердаке общеобразовательной школы произошел пожар.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, огонь уничтожил кровлю и перекрытие дома на площади около 385 кв. г. Жертв и пострадавших нет.

Подразделения пожарной охраны МЧС около 23.00 19 марта ликвидировали пожар. Причины возгорания и размер материальных убытков от пожара устанавливаются.