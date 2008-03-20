На Буковине горела школа
09:38, 20 марта 2008Разное
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Причины возгорания устанавливаются
В селе Старая Жадова Сторожинецкого района Черновицкой области на чердаке общеобразовательной школы произошел пожар.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, огонь уничтожил кровлю и перекрытие дома на площади около 385 кв. г. Жертв и пострадавших нет.
Подразделения пожарной охраны МЧС около 23.00 19 марта ликвидировали пожар. Причины возгорания и размер материальных убытков от пожара устанавливаются.
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