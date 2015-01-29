Круглый стол: Украина, 2015 год. Экономический прогноз
30 января (пятница) 2015 года в 11:00
в Институте Горшенина
состоится круглый стол
«УКРАИНА, 2015 ГОД. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Объективная оценка экономической ситуации в Украине в начале 2015 года.
2. Какие реформы и вызовы для украинской экономики на повестке дня?
3. Международная финансовая помощь: на что рассчитыватьУкраине?
4. Какие отрасли украинской экономики выживут в войне?
5. Кто станет основным торговым партнером Украины в 2015 году? Какие отрасли выиграют от этого?
6. Что значит потеря Крыма и Донбасса для экономики и бюджета Украины?
Участники круглого стола:
1. ВИКТОР ГАЛАСЮК, народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства.
2. ВАДИМ ДЕНИСЕНКО, народный депутат Украины.
3. АННА ГОПКО, народный депутат Украины, соучредитель и координатор общественной инициативы "Реанимационный пакет реформ".
4. ВАЛЕРИЙ ГЕЕЦ, доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины.
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)