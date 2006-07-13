Мэр Луцка попал в ужасную автокатастрофу: четверо погибших

В Ровенской области в результате ДТП погибли четыре человека. Мэр Луцка Богдан ШИБА попал в больницу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе Госавтоинспекции УМВД Украины по Ровенской области, 12 июля около 22.30, по предварительной версии, автомобиль, в котором ехали четверо ребят, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем “Опель-омега”. За рулем второго автомобиля находился 44-летний Б.ШИБА. В результате аварии водитель и пассажиры первого автомобиля погибли на месте происшествия.

Б.ШИБА был доставлен в центральную районную больницу в поселке Клевань. У него обнаружены закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, политравмы и многочисленные переломы костей. После оказания первой медицинской помощи он доставлен на автомобиле скорой помощи для лечения в Луцк.

Работники ГАИ выясняют обстоятельства трагедии.