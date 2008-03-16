Оглашение приговора по делу об убийстве Гонгадзе (фоторепортаж)

Апелляционный суд Киева 15 марта признал трех бывших сотрудников Министерства внутренних дел Украины виновными в совершении убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Обвиняемому Николаю ПРОТАСОВУ суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы, Александру ПОПОВИЧУ и Валерию КОСТЕНКО – по 12 лет лишения свободы.

Суд также лишил их специальных званий, в частности, Н.ПРОТАСОВА и В.КОСТЕНКО – полковника милиции, А.ПОПОВИЧА - майора милиции.

Все подсудимые признали свою вину частично, утверждая, что действовали по указанию своего руководителя - начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА, и считали, что Г.Гонгадзе после задержания будет доставлен в органы внутренних дел. А.ПОПОВИЧ и В.КОСТЕНКО также заявили, что не имели намерения убивать Г.Гонгадзе, а пытались запугать его.

Фото Александра Синицы / УНИАН