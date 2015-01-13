Презентация II всеукраинского конкурса «ЭКОкласс»

13:30, 13 января 2015
Разное
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16 января 2015 года в 12:00 в Киеве  состоится презентация II всеукраинского конкурса «ЭКОкласс», инициированного  «Социальным  центром  Выходцева Геннадия» и реализованного  торговой сетью «Фокстрот. Техника для дома».

Задача проекта – объединить усилия детей,  родителей, учителей и всех неравнодушных  в решении экологических проблем регионов проживания участников.  Юные столичные ЭКОактивисты  соберутся  в Центре «Наши дети», который является социальным учреждением (обучает 39 детей-сирот и лишенных родительской опеки,  а также вынужденных переселенцев из зоны АТО), а инновационная система отопления  здания полностью основана на эксплуатации возобновляемых источников энергии.

В программе праздника – инсталляция школьных экоработ, уникальный воркшоп,  аква-перфоманс.  Участники: воспитанники Центра «Наши дети»,   директор немецко-польско-украинского центра «Наши дети» Андре Поддубный; инициатор проекта «ЭКОкласс», председатель «Социального центра Геннадия Выходцева» - Геннадий Выходцев; директор Национально-эколого натуралистического центра МОН Украины Владимир Вербицкий; организатор проекта «ЭКОкласс», исполнительный директор торговой сети «Фокстрот» Вячеслав Поврозник.

Адрес  мероприятия – г. Киев,  пр.  Павла Тычины, 28Б,  центр «Наши дети».

Телефон для аккредитации СМИ: моб.тел.(050) 449-39-99 Елена.  Организовывается трансфер представителей СМИ.

Детальнее о проекте: http://www.foxtrot.com.ua/pages/ecoclass-rules

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