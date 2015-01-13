16 января 2015 года в 12:00 в Киеве состоится презентация II всеукраинского конкурса «ЭКОкласс», инициированного «Социальным центром Выходцева Геннадия» и реализованного торговой сетью «Фокстрот. Техника для дома».

Задача проекта – объединить усилия детей, родителей, учителей и всех неравнодушных в решении экологических проблем регионов проживания участников. Юные столичные ЭКОактивисты соберутся в Центре «Наши дети», который является социальным учреждением (обучает 39 детей-сирот и лишенных родительской опеки, а также вынужденных переселенцев из зоны АТО), а инновационная система отопления здания полностью основана на эксплуатации возобновляемых источников энергии.

В программе праздника – инсталляция школьных экоработ, уникальный воркшоп, аква-перфоманс. Участники: воспитанники Центра «Наши дети», директор немецко-польско-украинского центра «Наши дети» Андре Поддубный; инициатор проекта «ЭКОкласс», председатель «Социального центра Геннадия Выходцева» - Геннадий Выходцев; директор Национально-эколого натуралистического центра МОН Украины Владимир Вербицкий; организатор проекта «ЭКОкласс», исполнительный директор торговой сети «Фокстрот» Вячеслав Поврозник.

Адрес мероприятия – г. Киев, пр. Павла Тычины, 28Б, центр «Наши дети».

Телефон для аккредитации СМИ: моб.тел.(050) 449-39-99 Елена. Организовывается трансфер представителей СМИ.

Детальнее о проекте: http://www.foxtrot.com.ua/pages/ecoclass-rules