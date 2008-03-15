В Харьковской области поезд насмерть сбил человека

На железнодорожном переезде в районе станции «Безлюдовка» вблизи Харькова под поезд попал мужчина в возрасте около 50 лет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, трагическое событие произошло в 12.46 в пятницу, 14 марта, когда поезд на полной скорости проходил мимо станции.

Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются. Не исключено, сказал представитель управления, что человек мог сам броситься под поезд, поскольку видимость на то время была нормальной, и поезд тяжело было не заметить.