Александр Мороз: “Погляну в себе, в дзеркало неначе - ховається в зіницях переляк”
Читая поэтические строки Александра Александровича, поневоле отдаляешься от будничной рутины и через призму этих строк видишь жизнь совсем иной, лучшей, справедливой и честной, свободной и спокойной...
«Читая поэтические строки Александра Александровича, поневоле отдаляешься от будничной рутины и через призму этих строк видишь жизнь совсем иной, лучшей, справедливой и честной, свободной и спокойной - такой, какой стремится сделать ее для людей Социалистическая партия Украины, лидером которой является Александр Мороз».
(Из рецензии в газете СПУ “Товарищ”.)
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Погляну в себе, в дзеркало неначе...
Ховається в зіницях переляк
За тим, що вже минуло. Ніби бачиш
Із витоків життя свойого шлях.
Крайсвіту ледь сягає до левади,
Ростуть ще друзі десь і вороги.
Мій світ ще мій, ще їм ніяк не вадить.
Не тиснуть думи, зради і борги.
Из сборника А.Мороза “Лицом к огню” (2006 год)
Прислал Петр Лещинский, г. Хмельницкий