Александр Мороз: “Погляну в себе, в дзеркало неначе - ховається в зіницях переляк”

18:53, 12 июля 2006
Разное
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Читая поэтические строки Александра Александровича, поневоле отдаляешься от будничной рутины и через призму этих строк видишь жизнь совсем иной, лучшей, справедливой и честной, свободной и спокойной...

«Читая поэтические строки Александра Александровича, поневоле отдаляешься от будничной рутины и через призму этих строк видишь жизнь совсем иной, лучшей, справедливой и честной, свободной и спокойной - такой, какой стремится сделать ее для людей Социалистическая партия Украины, лидером которой является Александр Мороз».

(Из рецензии в газете СПУ “Товарищ”.)

***

Погляну в себе, в дзеркало неначе...

Ховається в зіницях переляк

За тим, що вже минуло. Ніби бачиш

Із витоків життя свойого шлях.

Крайсвіту ледь сягає до левади,

Ростуть ще друзі десь і вороги.

Мій світ ще мій, ще їм ніяк не вадить.

Не тиснуть думи, зради і борги.

Из сборника А.Мороза “Лицом к огню” (2006 год)

Прислал Петр Лещинский, г. Хмельницкий

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