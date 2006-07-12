Александр Мороз: “Погляну в себе, в дзеркало неначе - ховається в зіницях переляк”

«Читая поэтические строки Александра Александровича, поневоле отдаляешься от будничной рутины и через призму этих строк видишь жизнь совсем иной, лучшей, справедливой и честной, свободной и спокойной - такой, какой стремится сделать ее для людей Социалистическая партия Украины, лидером которой является Александр Мороз».

(Из рецензии в газете СПУ “Товарищ”.)

*** Погляну в себе, в дзеркало неначе... Ховається в зіницях переляк За тим, що вже минуло. Ніби бачиш Із витоків життя свойого шлях. Крайсвіту ледь сягає до левади, Ростуть ще друзі десь і вороги. Мій світ ще мій, ще їм ніяк не вадить. Не тиснуть думи, зради і борги.

Из сборника А.Мороза “Лицом к огню” (2006 год)

Прислал Петр Лещинский, г. Хмельницкий