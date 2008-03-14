Политики как младенцы: сплошной пищевод с большим аппетитом на входе и полной безответственностью на выходе

Реплика

Наши политики часто безответственно разбрасываются цифрами, ведь знают, что по большей части на горячем их не поймают и редко когда вспоминают, что они, сознательно или нет, но выдавали желаемое за действительное. Мою чашу терпения переполнило вчерашнее заявление Кинаха в передаче «Я так думаю» о том, что, видите ли, социальные расходы в бюджете 2008 года выросли на 57 процентов (в действительности на 40 – авт), в то время как ВВП вырастет от силы на шесть процентов.

Бывший премьер и министр экономики, лицо, которое претендует на лавры серьезного экономиста, не то умышленно сравнивает апельсины с яблоками, не то опустилось до такого ляпсуса в пламенной дискуссии с Пинзеником. Если социальные расходы бюджета действительно вырастут на процентов 40-50, то они вырастут в номинальном выражении. Если же речь идет о шестипроцентном росте ВВП, то, конечно, имеется в виду реальный, то есть за вычетом инфляции. Если же сравнить яблоки с яблоками, то есть номинальные цифры с номинальными, тогда следовало бы заметить, что такой рост социальных расходов происходит на фоне 30-процентного номинального роста объема внутреннего валового продукта (710 млрд в прошлом году против ожидаемых 921 млрд в этом году).

На Западе тщательного и придирчиво следят за тем, чтоб политики не вешали избирателям на уши цифоровую лапшу. На сайтах «Уолл-Стрит Джорнел» и «Файненшл Таймс» есть специальные блоги, авторы которых только и жидут, чтобы кто-то из политиков неудачно сымпровизировал, допустил ляп или ввел в заблуждение общественность.

У нас неуважение к цифрам и жонглированию ими без всяких последствий становится частью политической культуры. В жизни автора был период, когда он работал в команде спич-райтеров одного перспективного политика. Бессонная ночь, проверка цифр, попытки убедиться, что они таки отвечают действительности, и завтра ни политику, ни нам не будет стыдно, что мы привели непроверенные или же подтасованные под политическую потребность данные.

Утром, собравшись у внутрипарламентского телевизора и слушая написанную нами вчера речь, мы слышим что-то похожее, угадываем знакомые фразы, однако пожимаем плечами, поскольку с экрана раздаются совсем другие цифры. Эти цифры не совместимы с реальностью, однако они нравятся электорату. Однако никто и никогда не вспомнил потому политику, что он апеллировал некорректными цифрами.

Безответственность заложена уже в сами правительственные документы. Уже лет восемь правительство за правительством выдают на-гора постановления о макроэкономических показателям развития Украины на ближайшие три года. Кто и когда сопоставлял прогнозируемое с действительным? Никто, потому что несоблюдение взятых на себя обязательств или непрофессиональная их подготовка не являются тем, от чего украинец пламенеет от стыда и не влечет последствия в виде пятна на политической карьере.

Неуважение к цифрам и безответственность за сказанное и в дальнейшем будет позволять украинским политикам затуманивать мозги плебса. По крайней мере тем из нас, кто еще отвлекается на эти басни:

· Обесцененные сбережения будут возвращены за ДВА года.

· Поступления в бюджет в этом году будут УДВОЕНЫ по сравнению с прошлым годом.

· Инфляция в этом году будет удержана в пределах 9,6 процента и т.д.

Специально для дотошных комментаторов замечу: автор совсем не против того, чтоб сбережения были выплачены за два года, как не против и удвоения бюджетных доходов и удержания инфляции в однозначных границах.

Вот только в этом году не случится ни первого, ни второго, ни третьего. Однако нечего удивляться политикам, как из власти, так из оппозиции.

Они же, цитируя большого политика Рейгана, как младенцы: сплошной пищевод с большим аппетитом на входе и полной безответственностью на выходе.

Станислав Голубенко