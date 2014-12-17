Приглашаем на фестиваль зимних развлечений – Kiev Ice Portal

В Киеве 19-го декабря 2014 года в 11.00 на стадионе КНУСА (улица Просвещения 3) стартует Одиссея зимних развлечений KievIcePortal, который будет работать для киевлян и гостей города до самых крещенских морозов.

Накануне открытия в рамках KievIcePortal 18-го декабря с 12 часов начнётся театрализованная интерактивная программа «Островок любви и тепла» Одиссеи зимних развлечений Kiev Ice Portal. Цель мероприятия - доставить радость тем деткам, которые больше всего в этом нуждаются.

Среди тех, кто станет первыми гостями Одиссеи зимних развлечений Kiev Ice Portal – дети-сироты, дети с ограниченными физическими возможностями, многодетные семьи, дети вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Всего будет более двух тысяч деток.

Для них совместно со спонсорами организатор - ОО «СОТЫ» подготовили развлекательную программу с красивым сказочным сюжетом, игры и забавы, хороводы и танцы. На протяжении всего дня детей будут развлекать более 10-ти аниматоров, весёлые ходулисты, а также вокальный коллектив «Дети мира», фронтмен группы «Sweetlo» и хор «Сонях».

Дата также выбрана неспроста - чтобы малыши успели загадать желания, которые исполнит Святой Николай. Плюшевые мишки, наборы для творчества, традиционные сладости и много других приятных подарков ждут ребят на Одиссее зимних развлечений Kiev Ice Portal

19-го декабря – официальное открытие Одиссеи зимних развлечений для всех желающих. KievIcePortal – это огромное арт-пространство, заряженное радостью и весельем. Новогодний арт, главная креативная ёлка Украины, насыщенная концертная программа, книга желаний и живое сердце Портала, море сюрпризов и невероятных развлечений! Самых маленьких гостей Портала порадует «Детский городок» с горкой их снега, а также профессиональными аниматорами. В программе - множество музыкальных выступлений, выставок, конкурсов и подарков. Арт-инсталляции, увлекательные забавы для детей и взрослых будут радовать посетителей с утра и до позднего вечера. «Изюминкой» фестиваля станет Новогодняя ночь.

Помимо театрализованной интерактивной программы для детей, всех гостей фестиваля будут развлекать Киевский огненный театр с программами «Рок Украина» и «Славянская», группа ««Дримба да Дзига», вокальный коллектив «Дети мира», хор «Сонях», группа «Red Roks», группа «БангладешЪ».

Как только в Киеве настанет морозная погода, Kiev Ice Portal покажет самую большую в Украине выставку шедевров зимнего искусства - уникальные фигуры из снега и льда от лучших мастеров Украины. Громадные алмазные глыбы, благодаря искусству мастеров, войдут в историю ледового творчества, как «Чудеса Украины».

Организатор – общественная организация «СОТЫ».

Дополнительная информация на официальном сайте: http://kieviceportal.com.ua/

Контакт для СМИ:

Екатерина Зверева

(099) 737 17 92

www.sotu.kiev.ua

+38 (044) 221-75-68

+38 (044) 221-75-69

ПРОГРАММА ПЕРВЫХ ДНЕЙ ФЕСТИВАЛЯ

18 декабря

11.00 Открытие портала. Вступительное слово Духа портала. Разминка

11.30-12.00 Хор «Діти миру».

13.00 На сцене группа Sweetlo

14.00 Народний художній колектив «Сонях»

14.30-15.00 Слово спонсорам и вручение подарков детям

19 декабря

11.00 - отрытие портала. Вступительное слово Духа портала. Разминка

11.30 - Хор «Діти миру»

12.00 - 15.00 - Конкурсы

15.00 - 16.30 - група Дримба да Дзига

17.00 - 17.30 - Фаершоу от Киевского Огненного Театра (КОТ) «Рок Україна»

20 декабря

11.00 - отрытие портала. Вступительное слово Духа портала. Разминка

12.00 - 15.00 - Конкурсы

15.00 - 16.40 - кавер бенд «Red Rocks»

17.00 - 17.30 - Фаершоу от Киевского Огненного Театра (КОТ) «Словяньска»

21 декабря

11.00 - отрытие портала. Вступительное слово Духа портала. Разминка

12.00 - 15.00 - Конкурсы

15.00 - 16.40 - группа «Бангладешъ Оркестр»

17.00 - 17.30 - Фаершоу от Киевского Огненного Театра (КОТ)