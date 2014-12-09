Второй день международной конференции "Как выбросить Ленина из голов украинцев"

13 декабря в 9.00 - продолжение международной конференции "Как выбросить Ленина из голов украинцев", в рамках которой представители бывших соцстран и европейские эксперты делятся опытом, что удалось и что не удалось в сфере декоммунизации, как победить инерцию совкового подхода в государственном управлении и общественных отношениях и как следует изменить систему государственного управления и какова роль экономики в общественных изменениях.

Участие примут интеллектуалы Франции, Грузии, Эстонии, Латвии, Польши, России, Украины и Чехии, среди них, в частности, Галина Аккерман (Франция), Лев Гудков, директор Аналитического центра Юрия Левады (Россия), Торнике Гордадзе, профессор политологии в Институте перспективных исследований в области национальной обороны Франции (IHEDN) (Грузия), Мишель Ельчанинов, главный редактор ежемесячника “Philosophie Magazine” (Франция), Юрий Логуш, президент Киевской школы экономики (Украина), Оксана Продан, исполнительный директор Центра защиты предпринимателей (Украина), Наталья Попович, президент консалтингового агентства PRP Group (Украина), Владимир Вятрович, председатель Украинского института национальной памяти, Виталий Портников, журналист, Николай Княжицкий, председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины, Кшиштоф Становский, председатель правления Фонда за международную солидарность (Польша), Витаутас Ландсбергис, политик, первый президент Литвы.

Место проведения: с 9.00 до 19.00 в Дипломатической академии Украины (ул. Большая Житомирская, 2).

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