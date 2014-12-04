Какие обои на рабочий стол самые популярные?

Фон, обои, картинка на рабочем столе – это незаменимый атрибут почти любого персонального компьютера, ноутбука и даже мобильного телефона. Такая картинка не только формирует настроение, но и характеризует владельца гаджета, выделяет его на фоне других юзеров, определяет его вкусы и стиль. Как же выбрать и где скачать качественные обои на рабочий стол? Поговорим о том, какие вообще бывают фоновые заставки.

Однотонные обои. Как правило, это картины в стиле минимализма или вообще одноцветный фон. Предпочтение отдается пастельным и не отвлекающим тонам с минимальным количеством элементов или вообще без них. А вот кислотные и черные цвета, как и перегруженность деталями, лучше наоборот исключить. Если вы любите простоту и хотите максимально сконцентрироваться на работе, подобные обои для рабочего стола – ваш выбор.

Фото животных, природы и пейзажей. Пожалуй, этот тип обоев самый распространенный. Пейзаж, фото океана, леса, поля, заката – прекрасный способ на секунду отвлечься от рутинных обязанностей, расслабить взгляд и перевести дыхание во время сложной работы. В данном случае оптимальным вариантом будут фотографии в хорошем качестве и соответствующего вашему монитору формата.

Космос и футуристические картины. Отлично подойдут тем, кто хочет выгодно отличаться от обычных пользователей ПК эффектным рабочим столом. Как правило, подобные обои, наравне с фотографиями автомобилей, устанавливают молодые пользователи и геймеры. При выборе тематического фона постарайтесь избежать слишком мозаичных фото, а также рисунков с раздражающими глаз элементами.

Конечно, это далеко не полный список тематик обоев для рабочего стола. Тематика обоев рабочего стола может быть самой разной и зависеть, в первую очередь, от предпочтений пользователя. Не меньшей популярностью, например, могут пользоваться фотографии людей – знаменитостей, близких родственников. У некоторых стоит даже фотография самого себя на рабочем столе. Кроме того, особым спросом пользуются обои аниме тематик, постеры фильмов, фото мотоциклов, архитектуры. На особом месте стоят живые и 3D обои.

Где скачать картинки для телефона бесплатно, обои для рабочего стола или фоновые фото? Как правило, они представлены на страницах тематических ресурсов. К примеру, обои на http://7fon.ru можно скачать бесплатно – здесь пользователям предложат удобную систему поиска и категорий, а также предоставят удобный редактор фото, как и возможность скачивания обоев в один клик на ПК, ноутбук и на телефон.