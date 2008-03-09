Спасатели сняли со льдины у Сахалина 755 рыбаков
12:08, 09 марта 2008Разное
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Российские спасатели завершили операцию по спасению сотен рыбаков со льдины в Охотском море.
По данным МЧС России, всего со льдины, оторвавшейся от берегового припая в заливе Мордвинова на юго-востоке Сахалина, были спасены 755 рыбаков. Любители зимней рыбалки были эвакуированы на вертолетах и лодках. Никто из них не пострадал.
Всего в спасательной операции были задействованы 30 человек личного состава МЧС и 15 единиц техники.
Сахалинские спасатели ежедневно предупреждают население об опасности выхода на лед, однако рыбаки, как правило, игнорируют предостережения, подвергая свою жизнь опасности.
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