В Греции сошел с рельсов пассажирский поезд: пострадали 28 человек

11:32, 08 марта 2008
Разное
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Предварительная причина - ошибка машиниста

28 человек пострадали в железнодорожной аварии в Греции, сообщило греческое государственное телевидение.

Пассажирский состав из трех вагонов, двигавшийся по маршруту Афины-Салоники-Александруполис, сошел с рельсов в ночь на субботу неподалеку от города Лариса в Центральной Греции. Один из вагонов перевернулся.

Ночью работы по восстановлению пути были завершены. По предварительной версии, причиной авария стала ошибка машиниста, отмечает NEWSru.

 

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