В Греции сошел с рельсов пассажирский поезд: пострадали 28 человек
11:32, 08 марта 2008Разное
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Предварительная причина - ошибка машиниста
28 человек пострадали в железнодорожной аварии в Греции, сообщило греческое государственное телевидение.
Пассажирский состав из трех вагонов, двигавшийся по маршруту Афины-Салоники-Александруполис, сошел с рельсов в ночь на субботу неподалеку от города Лариса в Центральной Греции. Один из вагонов перевернулся.
Ночью работы по восстановлению пути были завершены. По предварительной версии, причиной авария стала ошибка машиниста, отмечает NEWSru.
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