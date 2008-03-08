В Греции сошел с рельсов пассажирский поезд: пострадали 28 человек

28 человек пострадали в железнодорожной аварии в Греции, сообщило греческое государственное телевидение.

Пассажирский состав из трех вагонов, двигавшийся по маршруту Афины-Салоники-Александруполис, сошел с рельсов в ночь на субботу неподалеку от города Лариса в Центральной Греции. Один из вагонов перевернулся.

Ночью работы по восстановлению пути были завершены. По предварительной версии, причиной авария стала ошибка машиниста, отмечает NEWSru.