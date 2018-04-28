Федерация Украины по гребле на лодках «Дракон» приглашает на пресс-конференцию

Федерация Украины по гребле на лодках «Дракон» приглашает Вас на пресс-конференцию посвященную проведению в Украине соревнования гигантских двадцатиместных каноэ, которые имеют хвост и голову дракона и могут двигаться со скоростью до 20-ти километров в час, а именно: Клубного чемпионата мира по гребле на лодках «Дракон» (IСF) в 2019 году.

Количество участников, которые посетят Киев – около 6 000 спортсменов из 40 стран.

Пресс-конференция состоится в субботу, 28 апреля в 12:00 в помещении Гольф-клуба, который находится на Оболонский набережной, по адресу: г. Киев, проспект Героев Сталинграда, 10.

На мероприятии состоится подписание Меморандума между Федерацией Украины по гребле на лодках «Дракон», ОО «Центр развития города» и Министерством молодежи и спорта Украины.

Спикеры:

1. Моргун Валерий Павлович – Президент Федерации Украины по гребле на лодках «Дракон»;

2. Жданов Игорь Александрович - Министр молодежи и спорта Украины;

Первый заместитель Министра молодежи и спорта Украины - Гоцул Игорь Евгеньевич;

3. Представитель Международной федерации каноэ, член Постоянного комитета и правления по гребле на лодках «Дракон» Люк ВайХунг.

Эксперт Международной федерации каноэ Чаба Санто;

4. Начальник управления молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации - Гутцайт Вадим Маркович.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации – Поворозник Николай Юрьевич;

5. Руководитель ОО «Центр развития города» Алексей Лузан.

После пресс-конференции состоится фуршет.

Для справки:

Гребля на лодках «Дракон» - неолимпийский вид спорта, официально признанный в Украине. На последних чемпионатах национальная сборная команда Украины по гребле на лодках «Дракон» заняла 1-е командное место среди 17 стран участниц соревнований и завоевала Кубок наций (Чемпионат Европы 27-31.07.2016 г. Рим (Италия), на Чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон» (IСF) (08-11.09.2016 г. Москва (Россия) национальная сборная команда Украины по гребле на лодках «Дракон» заняла III командное место среди 17-ти стран участниц, на Чемпионате Европы по гребле на лодках «Дракон» (06-09.07.2017 в г. Сегед(Венгрия) национальная сборная команда Украины по гребле на лодках «Дракон» заняла II командное.

Во время закрытия Клубного чемпионата мира 2017 года по гребле на лодках «Дракон», который проходил в Венеции, президент Азиатской конфедерации каноэ (Asian Canoe Confederation) Международной федерации (International Canoe Federation) Шокин Нарита урочисто передал флаг Международной федерации каноэ (International Canoe Federation) президенту Федерации Украины по гребле на лодках «Дракон» Моргуну Валерию Павловичу чем предоставил право на проведение в 2019 году в Украине Клубного чемпионата мира по гребле на лодках «Дракон» (IСF).

Ориентировочное количество участников, которые посетят Киев – 6 000 спортсменов из 40 стран.

Развитием этого вида спорта занимается национальная Федерация Украины по гребле на лодках «Дракон». В течение последних лет благодаря ее усилиям проведены десятки соревнований на территории всей Украины. А украинская национальная сборная по гребле на лодках «Дракон» на постоянной основе принимает участие в международных соревнованиях, где занимает призовые места.

С целью популяризации Украины на мировой спортивной арене Федерация приняла участие в конкурсе и завоевала в право на проведение в Украине Клубного чемпионата мира.

Был пройден нелегкий путь от подготовки технической документации до ее защиты на заседании Европейской и мировой федераций. Проведение этого Чемпионата даст новый толчок для развития водных видов спорта в Украине и представит международной мировому сообществу Украину, как спортивную страну!

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