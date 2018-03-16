Старт академии для юристов TaxAcademy – 16 марта

14:00, 16 марта 2018
Разное
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Об академии: TaxAcademy - академия для юристов, желающих стать экспертами в области налогов. Это современная система обучения, состоящая из блоков и модулей, позволяет за 8 недель стать квалифицированным специалистом и работать налоговым юристом.

О преподавателях: практические специалисты в области налогов и преподаватели финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

О графике обучения: пятница с 14.00 до 18.00, суббота с 09.00 до 13.00.

О месте проведения: занятия будут проходить в главном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, по адресу: улица Владимирская, 60.

Старт TaxAcademy: 16 марта 2018 года.

Сайт: http://taxacademy.com.ua.

Детальная информация: +38 (067) 486 84 43, study@taxacademy.com.ua.

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